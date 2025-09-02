İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Altay yeni sezon formalarını tanıttı

Altay, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

2 Eylül 2025 Salı 12:17
Altay yeni sezon formalarını tanıttı
Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'ta 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraflar yayımlayarak, formaları taraftarının beğenisine sundu. 4 adeta forma çıkaran Altay, bu sezon itibarıyla 'Çubuklu, Siyah, Beyaz ve Mavi' formalarını terletecek. İzmir ekibinden formalarla ilgili yapılan açıklamada, "111 yıldır sönmeyen ateş, bitmeyen mücadele. Bu formalar sadece giyilmez, yürekle taşınır. 2025-2026 sezonu formalarımızı gururla sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Altaylı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda formaları çok beğendiklerini dile getirdiler.

FORMALARDA ATATÜRK DETAYI

Altay'ın yeni sezonda giyeceği formalarda Mustafa Kemal Atatürk detayını da yer verildi. Bütün formaların yaka kısmının dış ve en üst bölümünde Atatürk'ün imzası yer alırken, çubuklu da ise Mustafa Kemal'in İzmir ziyareti sırasında siyah-beyazlı kulübün defterini yazdığı not yer aldı. O yazı şöyle:

"Altay Spor Kulübü'nde tanıdığım gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin kuvveti ve saadeti en bariz görülmektedir."

