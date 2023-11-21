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Spor

Altay yeni teknik direktörünü açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Djilali Bahloul ile yollarını ayırmasının ardından Serkan Afacan'ı göreve getirdi.

21 Kasım 2023 Salı 20:44 - Güncelleme:
Altay yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan oldu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Serkan Afacan getirilmiştir. Teknik direktörümüz Serkan Afacan ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Serkan Afacan, en son geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'de görev yapmıştı.

Öte yandan Altay, teknik direktör Djilali Bahloul'le yollarını ayırmıştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Pervane'ye istifasını sunan Bahloul'un istifasının kabul edildiği belirtilmişti.

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