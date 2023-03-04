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Spor

Altay yeni teknik direktörüyle ilk lig maçına çıkıyor

Altay, yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde ilk maçında yarın Bodrumspor'a konuk olacak.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Altay yeni teknik direktörüyle ilk lig maçına çıkıyor
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Ayhan Tuna Üzümcü ilk maçına çıkacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Bodrumspor-Altay maçında hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Sinan Kaloğlu'nun ardından teknik direktör olarak görev yapmaya başlayan sportif direktör Ayhan Tuna Üzümcü yarın ilk kez görev alacak.

Ligde 19 puanla 14. durumdaki siyah-beyazlı ekip, galip gelemediği son 6 karşılaşmada 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Altay'da sarı kart cezalıları kaleci Ozan Evrim Özenç ile Efe Sarıkaya yarın forma giyemeyecek.

  • Tuna Üzümcü
  • Altay
  • Bodrumspor

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