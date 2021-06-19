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Spor

Altay, Yusuf Sarı'nın peşinde! Son söz Abdullah Avcı'nın

Süper Lig'in yeni takımı Altay, Trabzonspor'un gurbetçi futbolcusu Yusuf Sarı'yı transfer etmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncu için son kararı Abdullah Avcı verecek.

DHA19 Haziran 2021 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 12:29
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Süper Lig temsilcisi Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan sağ kanat Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Fransa doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı. Marseille altyapısında yetişen Yusuf, kiralık olarak Clermont'ta forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Karadeniz ekibine transfer oldu. Genç futbolcu önceki sezon 14 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı.

Trabzonspor yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktığı ifade edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Yusuf Sarı'nın ismi daha önce Alanyaspor ve Göztepe ile anılmıştı.

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