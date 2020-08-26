Altay Ziya Alkurt'un peşinde

DHA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:45

TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Altay, dış transferde Kayserispor'dan ayrılan kanat oyuncusu Ziya Alkurt'a kanca attı. Siyah-beyazlı kulübün 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in de Denizlispor'dan eski öğrencisi için yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi. Altay'ın geçen sezon devre arasında da talip olduğu Ziya'nın önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor.

Sürmenespor'da profesyonel olan Ziya Alkurt, daha sonra 1461 Trabzon, Beşikdüzüspor, Bayrampaşa, Orduspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Denizlispor ve son olarak Kayserispor'da top koşturdu. Kayseri ekibinde geçen sezon Süper Lig'de 11 maça, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan Ziya, kupada 1 gol, 2 asistle oynadı. 2018-19 sezonunda Denizlispor formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu 1. Lig'de 161 maçta 36 kez rakip fileleri sarstı.