İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4305
  • EURO
    52,0463
  • ALTIN
    7732.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altay'a FIFA'dan puan silme cezası

Altay Başkanı Sinan Kanlı, kaleci Adam Stachowiak'ın geçmiş dönemlerden kalan alacakları nedeniyle FIFA tarafından kulübe 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
Altay'a FIFA'dan puan silme cezası
ABONE OL

İzmir'in en köklü kulüplerinden Altay'da sorunlar devam ediyor. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden siyah-beyazlı kulübe, FIFA'dan kötü haber geldi. Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de 4 maçta görev yapan Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın, faizleriyle birlikte 600 bin Euro'yu bulan alacağı nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verildi. Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ceza alınmaması için bir süredir verdikleri mücadelenin istediklerini gibi sonuçlanmadığını vurgulayan Kanlı, "Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak'ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Adam Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro'nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir. Günlerdir kendisiyle temas kurularak anlaşma sağlanmak istenmesine rağmen, bu tutumu nedeniyle uzlaşma mümkün olmamıştır" dedi.

  • altay
  • FIFA
  • puan silme cezası

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.