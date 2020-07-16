Altay'a koronavirüs testi

IHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:15

Altay, TFF 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı öncesi koronavirüs testinden geçti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin son haftasında Giresunspor’a konuk olacak. Siyah beyazlılara, play-off için kritik öneme sahip olan bu maç öncesi koronavirüs testi uygulandı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde yapılan testin sonuçlarının yarın belli olması bekleniyor.

İzmir ekibi, mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı maç için yarın saat 09.00’da İzmir’de Giresun’a hareket edecek. Altay, Giresunspor’u mağlup etmesi halinde Karagümrük’ün sahasında Adanaspor’a kaybetmesini bekleyecek.