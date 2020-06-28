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Spor

Altay'a play-off yarışında ağır darbe

Altay, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalarak play-off yarışında yara aldı.

IHA28 Haziran 2020 Pazar 11:12 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 11:12
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TFF 1. Lig’in 30. hafta maçında Altay, Eskişehirspor’a konuk oldu. Siyah-beyazlılar maça iyi başlasa da ilk yarıda aradığı golü bir türlü bulamadı. Maçın ikinci yarısındaysa rakibinin etkili ataklarına çözüm bulamayan İzmir ekibi, 53 ve 68. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline almaya başlayan Altay, aradığı golü Paixao’nun topuk pasıyla asist yaptığı Kerim Avcı ile buldu. Farkı 1’e düşüren siyah-beyazlılar, 1 dakika sonrasında bu kez oyuna sonradan dahil olan Yaser Hacımustafaoğlu’nun attığı şık kafa golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başla gol olmayınca maç 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

İLK İKİ İDDİASI ZORA GİRDİ

Ligde 8 maçtır kaybetmeyen Altay, Eskişehirspor beraberliğiyle favori olarak gösterildiği maçı kazanamadı. Bu sonuçla ilk iki iddiasını büyük ölçüde yitiren siyah-beyazlılar, play-off potasındaki rakipleri Bursaspor ve Adana Demirspor’un da haftayı kayıpsız geçmesiyle beraber yara almış oldu. 30. haftayı 47 puanla kapatan Altay, play-off potasındaki yerini kaybetmemek için bugün oynanacak olan Akhisarspor - Ümraniyespor maçında Akhisarspor’un ve Karagümrük - İstanbulspor maçında Karagümrük’ün puan kaybetmesini bekleyecek. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta ligin düşme hattında yer alan takımlarından Osmanlıspor’u konuk edecek.

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