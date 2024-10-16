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Spor

Altay'a puan silme cezası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 7 haftada 5 puan toplayan Altay'a 3 puan silme cezası verileceğini belirtildi.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Altay'a puan silme cezası
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 5 puanla 15'inci sırada yer bulan Altay'a Kasım ayında 3 puan silme cezası geleceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon 1'inci Lig'de olduğu gibi mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamayacağı ve 3 puanının silineceği belirtildi.

Altay geçen sezon kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3, yabancı futbolcu borçları nedeniyle 6 olmak üzere 9 puan silme cezası almıştı. Grupta düşme hattının 1 basamak ve 3 puan üzerinde yer alan İzmir temsilcisi ligde kötü gidişe son vererek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Son 2 maçını deplasmanda oynayıp kalesinde 9 gol gören Altay, bu hafta evinde düşme hattındaki Karaköprü Belediyepor'la karşılaşacak.

  • Altay puan silme
  • 2. Lig ceza
  • TFF disiplin

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