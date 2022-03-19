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Spor

Altay'da 3 futbolcu kadroya alınmadı

Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak Altay'da Deniz Kadah, Thiam ve Aka kadroya alınmadı.

DHA19 Mart 2022 Cumartesi 11:24 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:24
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Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek son 6 maçından 11 puan çıkaran düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah-beyazlılarda iyileşen stoper Björkander kafileye dahil edilirken, sakatlıktan çıkan forvet Deniz Kadah tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Ön libero Thiam ve Aka'nın teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadroda yer bulamadığı öğrenildi.

Ligde 29 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 37 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı Sivasspor'u bu kez mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor.

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