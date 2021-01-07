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Spor

Altay'da 3 yeni transfer forma şansı bulamadı

Altay'da sezon başında transfer edilen Jovan Blagojevic, Abdullah Aydın ve Kuban Altunbudak ilk yarı boyunca hiç forma giyemedi.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 13:55
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TFF 1'inci Lig'de devre arasına 32 puanla 3'üncü sırada giren Altay'da sezon başında transfer edilen 3 futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Siyah-beyazlıların Ankaraspor'dan transfer ettiği Sırp ön libero Jovan Blagojevic, Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ve Menemenspor'dan kadroya dahil edilen stoper Kuban Altunbudak, ligde ve kupada hiç görev alamadı.

Altay'da Beypiliç Boluspor'dan transfer edilen kaleci Ozan Evrim Özenç sadece kupada 1 müsabakada oynarken, Brezilyalı sol kanat William de Amorim ise ligde 2, kupada 1 kez şans bularak en az oynayan isimler arasında yer aldı. Gnanduillet, Putsila ve kaleci Burak'ın ayrıldığı İzmir ekibinde gidenlere yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor. Altay, ara transferde 3-4 takviye yapmayı planlıyor.

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