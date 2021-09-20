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Spor

Altay'da 5 eksik

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Altay'da, sakatlıkları bulunan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:08
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Süper Lig'de son olarak derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.

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