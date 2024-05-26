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Spor

Altay'da Ahmet Taşpınar'dan genel kurul çağrısı

TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altay'da yönetime şirketle yetkisi verilmesi için 29 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, kulüpte tarihi bir kongre gerçekleşeceğini vurguladı.

DHA26 Mayıs 2024 Pazar 13:11 - Güncelleme:
Altay'da Ahmet Taşpınar'dan genel kurul çağrısı
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Altay'ın 110 yıldır dernek statüsünde yönetildiğini ancak asırlık çınarın yaşaması için yeni düzene ayak uydurmaları gerektiğini dile getiren Ahmet Taşpınar, "Kulübün dernek statüsünde devam etmesi mümkün değil, bunu gördük. Önümüzde Eskişehirspor, Bursaspor gibi örnekler var. Sistemin değişmesi lazım. Şirketimizi kurduk. 29 Mayıs'ta tarihi bir kongre yapacağız. Altaylılara büyük görev düşüyor. Sistemin değişmesine onay vermeleri lazım" dedi.

Mevcut yönetime futbolun yarışmacı haklarının devri konusunda yetki vermeleri gerektiğinin altını çizen Altay'ın eski başkanı Taşpınar, "Bu durum gerçekleşirse yatırımcılarla masaya oturabiliriz. O yüzden Altaylım diyen herkes kongreye gelip son görevini yapmalı. Oy kullanma hakkına sahip herkese davet ediyoruz. Genel kurula herkes mazeret üretmeden gelmek zorunda, sahip çıkmaz zorundayız. Yeni bir süreç başlayacak. Tersi bir durum Altay Spor Kulübü'nün yok olması demektir. Süreci tamamlayamazsak bu şartlar altında yeni sezona başlayamayız, açık ve net. Eski günlerimize dönmenin adımı kongreden geçiyor. Tarihimizin en önemli kongresine herkesin gelmesini rica ediyoruz" diye konuştu.

ÜYE SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Şirketleşme kararı alınması için kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün kongreye gelmesi ve çoğunluğun onayının gerektiğini hatırlatan Eski Altay Başkanı Ahmet Taşpınar, "Kulübümüzde 1291 olan üye sayısını 624'e düşürdük. Kongre salonunda 468 kişinin bulunması lazım. Aidatlarını ödemeyenler, evrak eksiği olan iletişim kuramadığımız, şehir dışı ya da yurt dışında olan kişileri üyelikten çıkardık. Üye sayısını düşürmek için 25-26 kişi çalıştı. Kulüpte gece geç saatlere kadar 4-5 toplantı yaptık. Kimse alınganlık göstermesin, hatalarımız olabilir. Katı kurallarımız yok. Kongre sonrası yine evrak tamamlayıp üye olabilirler. Genel kurula katılabilecek üyelerin listesi kongre öncesi kulübün resmi internet sitesinden açıklanacak. Son sözü genel kurul üyeleri söyleyecek. Biz sadece zemini hazırladık" mesajı verdi.

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