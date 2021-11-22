İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2021 Çarşamba / 19 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,2552
  • EURO
    13,7004
  • ALTIN
    698.578
  • BIST100
    1812.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Spor

Altay'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Altay, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:40
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Altay, hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte futbolcular, Medipol Başakşehir maçı öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirdi.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.