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Spor

Altay'da başkanlığa hazırlanan Mustafa Denizli futbolcularla görüştü

Altay'da başkanlığa hazırlanan kulübün efsane ismi Mustafa Denizli, tesislere gelerek futbolcularla görüşme yaptı.

IHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeyi garantileyen Altay'da, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı çıkmamıştı. Daha sonra camianın önemli ismi Mahmut Özgener önderliğinde eski başkan Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ve başkanlık adaylığında çekimser kalan İbrahim Akman, bir araya gelerek görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeler sonucunda başkanlık için Mustafa Denizli'nin ismi öne çıkarken, İbrahim Akman'ın da Denizli'nin listesinde yer alacağı öğrenilmişti. Dün akşam itibarıyla ise Mustafa Denizli, İbrahim Akman ile beraber Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne geldi. Burada futbolcularla bir araya gelen Denizli, gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından Denizli tesislerden ayrıldı.

20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesinde Denizli'nin adaylığını açıklaması bekleniyor.

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