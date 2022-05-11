İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,3311
  • EURO
    16,2197
  • ALTIN
    913.107
  • BIST100
    2477.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'da başkanlık için alternatif isimler belli oldu
Spor

Altay'da başkanlık için alternatif isimler belli oldu

Altay'da 28 Nisan'da iftar saatinin yaklaşması gerekçesiyle adaysız yarıda kalan olağanüstü genel kurulun 16 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceği açıklanırken, başkan adayı belirlemeye hazırlanan siyah-beyazlı camia güçlü bir yönetim oluşturmak için kolları sıvadı.

DHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevini bıraktığı kulübe başkan adayı olmaktan son anda vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın kararını değiştirmediği ancak oluşturulacak yönetime destek vereceği belirtildi. Görevi bıraktıktan sonra kulübe 8 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağlayan Ekmekçioğlu'nun da yeni yönetime katkıda bulunacağı ifade edildi.

Yeni yönetimin, yüksek divan kurulunda yer alan bazı isimlerin yanı sıra Ekmekçioğlu ve Akman'ın yakın çevresindeki kişilerden oluşması bekleniyor. Yönetim kurulu başkanı olarak ise birleştirici rol oynayacak bir camia büyüğünün tek aday olarak koltuğa oturması planlanıyor. Eski başkanlardan Nafiz Zorlu, camianın, "Başkan ol" çağrısına olumsuz yanıt verirken, gündeme gelen diğer ismin Mustafa Denizli olduğu öğrenildi. Takımı geçen sezon Süper Lig'e çıkarıp sezon içinde ayrılan kulübün sembol ismi teknik direktör Mustafa Denizli de başkanlığa ikna edilemezse alternatif isimler gündeme gelecek. Altay'da Ahmet Çoker, Eyüp Necimoğlu, Namık Marmara, Murat Bora Dülger gibi isimler de kulislerde başkan adaylığı için konuşuluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.