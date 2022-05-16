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Spor

Altay'da başkanlık seçimi ertelendi

Altay, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun fiziki koşulların sağlanamaması sebebiyle 20 Mayıs Cuma gününe ertelendiğini duyurdu.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 2 hafta önce küme düşmesi kesinleşen Altay'ın 28 Nisan'da yaptığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, çıkan olaylar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Daha sonra yeniden toplanan Divan Kurulu, genel kurulun 16 Mayıs tarihinde yapılacağı kararını almıştı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, genel kurulun fiziki koşulların sağlanamaması sebebiyle bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Altay Spor Kulübü Divan Kurulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yarıda kalan toplantıya devam edilebilmesi için toplantı salonunda olması gereken gerekli materyaller ve fiziki koşullar sağlanamadığından; 20.05.2022 tarihinde İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda saat 17.30 itibariyle Olağanüstü Genel Kurul'a kaldığı yerden devam edecektir."

Öte yandan, seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan bir aday bulunmuyor.

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