Altay'da düşüş devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetiyle başlayan Altay, daha sonra oynadığı maçlarda 3 puana hasret kaldı. Kastamonuspor, Beykoz Anadolu ve Batman Petrolspor'a kaybeden İzmir ekibi, bu süreçte sadece Fethiyespor'la berabere kaldı. Puan tablosunda da gerileyerek düşme hattının bir basamak üstü olan 15. sıraya kadar düşen siyah-beyazlılar, şu ana kadar kötü gidişata bir çözüm bulamadı.

Son olarak da Türkiye Kupası'nda Karaman FK'ya 1-0 kaybederek kupaya veda eden Altay, böylece oynadığı son 5 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. 13 Ekim Pazar günü de ligin iddialı ekibi İskenderunspor'la karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, rakibini deplasmanda mağlup ederek, 4 maç sonra ligde kazanmak istiyor.

Öte yandan Altay'da Başkan Süleyman Özkaral'ın, siyah-beyazlı kulübe yatırımcı adayı olabilecek şirketlerle temas halinde olduğu öğrenildi.