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Spor

Altay'da Edin Cocalic için karar verildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsiz olan Edin Cocalic'in kadroda tutulmasına karar verildi.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 11:47 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:47
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Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak stoper, ilk devrede ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli savunmacıyla yola devam etme kararı aldı. Antalya kampına katılan Cocalic, ikinci yarıda daha fazla görev almak için teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne girmeye çalışacak.

Şimdiye kadar forvet Gnanduillet, sol kanat Amorim, orta saha oyuncusu Putsila, ön libero Blagojevic ve kaleci Burak'la yollarını ayıran İzmir ekibinde, yeni bir ayrılığın gündemde olmadığı belirtildi. Ara transfer görüşmelerini sürdüren Altay'da Göztepe'den ayrıldıktan sonra ilk yarıyı boşta geçiren forvet Deniz Kadah ile Gaziantep FK'dan ayrılan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu'nun bugün kampa katılması bekleniyor.

Öte yandan Hollanda'da Mason ismini koyduğu oğlunu kucağına alan Leandro Kappel'in de izninin bittiği ve takıma katılacağı bildirildi.

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