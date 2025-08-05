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Spor

Altay'da Emre Tangeldi takıma döndü

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da Emre Tangeldi krizi çözüme kavuştu. Yeni sezon öncesi mevcut yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten ayrılan genç orta saha oyuncusu, kararından vazgeçerek yuvaya geri döndü.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 15:28 - Güncelleme:
Altay'da Emre Tangeldi takıma döndü
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Altay'da birçok oyuncunun kulüpten ayrılması ve ekonomik anlamda yaşanan problemlerden sonra başlatılan imza kampanyasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınırken, Başkan Yüksel Gürüz de geçtiğimiz günlerde görevini bıraktığını duyurdu. Bu süreçte yönetimi devralan Sinan Kanlı, 19 yaşındaki Emre Tangeldi'yi ikna ederek takıma yeniden kazandırdı.

Altay altyapısından yetişen ve geçen sezon amatör lisansla mücadele eden Emre Tangeldi ile yeni yönetimin önümüzdeki günlerde profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 27 müsabakada bin 793 dakika süre aldı.

  • Emre Tangeldi
  • altay
  • TFF 3. Lig

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