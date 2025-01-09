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Spor

Altay'da Erdem Özcan kadro dışı bırakıldı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da 22 yaşındaki kanat oyucusu Erdem Özcan kadro dışı bırakıldı.

DHA9 Ocak 2025 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
Altay'da Erdem Özcan kadro dışı bırakıldı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan'ın bu sezon ikinci kez kadro dışı kaldığı öğrenildi. Eylül ayında yönetime ve teknik heyete haber vermeden memleketi Nazilli'ye gitmesi nedeniyle kısa bir süre kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcunun bu kez disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik ekip tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Ligin ilk yarısında 9 maçta şans bulup 1 kez ilk 11'de sahaya çıkan Erdem, toplam 253 dakika oyunda kaldı. Skora katkı sağlayamayan genç futbolcunun bireysel antrenman yaptığı bildirildi. Nazillispor'da futbola başlayan Erdem, 2021'de Altay'da profesyonel olmuştu. Süper Lig'de 3, 1'inci Lig'de 11 maça çıkan genç krampon, 2'nci Lig'de 6'sı kiralık gittiği Nazillispor'da olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi.

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  • TFF 2. Lig

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