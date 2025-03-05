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Spor

Altay'da hedef düşme hattından kurtulmak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon'u mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
Altay'da hedef düşme hattından kurtulmak
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Ligde oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Altay, bu çıkışını hafta sonu evinde konuk edeceği 1461 Trabzon maçında da sürdürüp düşme hattından kurtulmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, üst üste başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. İzmir ekibi, düşme hattından kurtulmak için mücadelesini sürdürürken, ligde son 6 maçında ise önemli işlere imza attı. Bu süreçte Sincan Belediye Ankaraspor, Beykoz Anadolu ve Karaköprü Belediyespor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Fethiyespor'la da berabere kaldı. İzmir ekibi iki yenilgisini ise Kastamonuspor ile Batman Petrolspor karşısında aldı. Bu karşılaşmalarda toplayabileceği 18 puanının 10'unu toplayarak ligde 16. sıraya yerleşen Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, tehlikeli bölgenin bir üst basamağı olan 15. sıradaki Sincan Belediye Ankaraspor'la arasında 1 puanlık fark bulunuyor. Altay, birebir rakibi olan Ankara temsilcisinin 8 Mart Cumartesi günü İnegölspor karşısında hata yapmasını bekleyecek. Muhtemel bir puan kaybından siyah-beyazlılar, 9 Mart Pazar günü evinde oynayacağı 1461 Trabzon maçını hatasız geçip düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta maç fazlasıyla ateş hattından kurtulan siyah-beyazlılar, bu hafta yarım kalan işini tamamlamak istiyor.

  • altay
  • 1461 Trabzon
  • TFF 2. Lig

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