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Spor

Altay'da imzalar teslim edildi

Altay'da genel kurula gidilmesi için imza kampanyası başlatan ve istedikleri sayıya ulaşan başkan adayı Sinan Kanlı, 'İmzaları teslim ettik, sürecin yakından takipçisi olacağız' dedi.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Altay'da imzalar teslim edildi
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İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar bir süredir Prof. Dr. Yüksel Gürüz ve yönetiminin istifasını isterken, Gürüz de açıklama yaparak görevinin başında olduğunu ve bir yere gitmeyeceğini dile getirdi. Bu durum üzerine harekete geçen başkan adayı Sinan Kanlı ve ekibi, kulüp tüzüğü gereği üyelerden genel kurula gitmek için imza kampanyası başlattı. Kanlı, kulüp üyelerinin yüzde 20'sinden noter kanalıyla imza toplamayı başardı ve bunu da Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne giderek kulüp yetkililerine teslim etti.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Altay'da başkanlığa aday olduğunu açıklan ve genel kurul için imza toplayan Sinan Kanlı, resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak imzalarını teslim ettiklerini ve sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etti. Kanlı, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde söz verdiğim gibi emanetiniz olan kıymetli imzalarınızı kulübümüzün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş tesislerine giderek bizzat teslim ettim. Bundan sonraki süreçte daha fazla zaman kaybedilmemesi için sürecin yakından takipçisi olacağım. Ayrıca tesislerimizde 2025-2026 futbol sezonu için çalışmalarına devam eden profesyonel futbol takımımız ve teknik ekibimizle bir araya gelme ve baklava takdim ederek hoş sohbet etme fırsatımız oldu. Bu vesileyle Profesyonel futbol takımımıza ve teknik ekibimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

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