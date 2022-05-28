Altay'da kaleci krizi!

Spor Toto 1. Lig'e 1 yıl sonra geri dönen Altay'da yeni sezon öncesi kaleci krizi patlak verdi. Siyah-beyazlılarda sezon bitmeden mukavelesini tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in ardından sözleşmesi sona eren ikinci kaleci Cihan Topaloğlu'nun Sakaryaspor'la anlaşması, "1 numara" sıkıntısını ikiye katladı. FIFA'nın verdiği transfer yasağı nedeniyle yaz döneminde takviye yapması mümkün görünmeyen İzmir temsilcisi, kontratı biten üçüncü kaleci Ozan Evrim Özenç'le de yeniden anlaşamazsa kalesini altyapıdan yetişen bir genç bir file bekçisine emanet edecek.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Altay'da 1'inci Lig tecrübesi olmayan genç bir kaleci eldivenleri devralacak. Altay'dan geçen sezon başında 3'üncü Lig ekibi Bergama Belediyespor'a kiralanan 20 yaşındaki kaleci Eren Karataş yuvaya dönecek. Siyah-beyazlıların bu sezon vitrine çıkardığı Kazım Karataş'ın ağabeyi de olan Eren, Bergama ekibiyle 10 maçta oynadı. Altay'da U19 takımında bu yıl en fazla forma şansı bulan kaleciler ise Mustafa Çalışkan ve Burakcan Duranay oldu. Yine U19 kadrosunda yer alan genç file bekçileri Ulaş Hasan Özçelik, Sabri Yağız Çakan, Ömer Ömercikoğlu ve Galip Semih Mendeş de A takımda görev almak için şans bekleyecek.

YÖNETİMDEN YAZILI AÇIKLAMA

Altay'ın yeni yönetimi kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Altay'ı yaşatmak amacıyla sorumluluk aldıklarını belirten siyah-beyazlı yönetim, "Gövdemizi taşın altına koyduk. Öncelikle kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumu idari, mali, yapısal tüm yönleriyle ve detaylı olarak görebilmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Görev dağılımını gerçekleştirerek çalışmalarımızı gece gündüz demeden daha da hızlandırdık. Kulübümüzü sadece önümüzdeki sezon değil, hep birlikte sonsuza kadar yaşatabilmek için çeşitli alternatif senaryolar çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, gerek camia bileşenleri ile, gerekse geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan yerli ve yabancı tüm futbolcular ile temaslara başlanmıştır. Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi açısından kulübümüz dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.