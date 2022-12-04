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Spor

Altay'da kaleci krizi

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'u konuk edecek olan Altay'da, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe derbisinde yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç'in yanı sıra diğer yedek kaleci Eren Karataş'ın da sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyeceği açıklandı.

IHA4 Aralık 2022 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Altay'da kaleci krizi
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında bu akşam Bolurspor'u konuk edecek olan Altay'dan kaleci açıklaması geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız karşılaşmada sahaya giren seyirci tarafından korner bayrak direği ile başına vurulmak suretiyle ağır yaralanan ve bu yüzden tedavisi devam eden profesyonel futbol takımımızın 1. kalecisi Ozan Evrim Özenç maç kadrosunda yer alamayacaktır. Geçtiğimiz hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda olmayan profesyonel futbol takımımızın 2. kalecisi Eren Karataş'ın tedavisi devam etmekte olup Boluspor maç kadrosunda da yer alamayacaktır" denildi.

  • Altay
  • Ozan Evrim Özenç
  • Eren Karataş

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