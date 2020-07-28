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Spor

Altay'da kaleci transferi için iki isim gündemde

Kaleci arayışlarını sürdüren Altay, Ümraniyespor'dan Burak Öğür ile yarın masaya oturacak. Siyah beyazlılar, Öğür'le anlaşma sağlayamazsa eski file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye yönelecek.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 12:46 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:46
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TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalamasının ardından transfer harekatına hızlı başlayan Altay, kaleci arayışlarında eski file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye de tekrar kanca attı. Ümraniyespor'dan Burak Öğür'e talip olan siyah-beyazlıların tecrübeli file bekçisiyle yarın masaya oturacağı, anlaşma sağlayamama durumunda Gökhan'a yöneleceği öğrenildi. Altay altyapısından yetişen 31 yaşındaki Gökhan, A takımda 3 yıl forma giydikten sonra 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Süper Lig'de Kayserispor'a transfer oldu.

Yıllarca farklı kulüplerde Süper Lig ve 1. Lig'de kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisinin geçen sezon da yuvaya dönüşü gündeme gelmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Altay'a dönmeyince aynı ligdeki Akhisarspor'a 3 yıllığına imza atan Gökhan, bu sezon 1 Süper Kupa, 28 lig maçında kaleyi korudu. Akigo'da bu sezon Altay derbisine kadar birinci kaleci olarak ilk 11'de aralıksız forma giyen file bekçisi, derbinin ardından formasını son 5 maç ve Play-Off'ta Lukac'a kaptırdı.

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