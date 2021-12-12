Altay'da karanlık tablo: Kabus sürüyor

DHA 12 Aralık 2021 Pazar 13:52 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 14:00

Altay, 7.5 yıl sonra hizmete giren evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışında Atakaş Hatayspor'a öne geçtiği maçta 2-1 yenilip kazanamama serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte sadece 3 puan toplayabilen İzmir ekibi, maç fazlasıyla 18 puanda kaldı.

Düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Altay, iç karartıcı tablo sonucu camiasını endişelendirdi. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de de en uzun süre kazanamayan ekip unvanını aldı. Kasımpaşa bu sezon 8 maç galibiyet yüzü göremezken, Altay ise Hatayspor müsabakasının ardından bu sayıyı 9'a çıkarttı. Kendi adını taşıyan statlarının açılış maçında üzüntü yaşayan Altay Teknik Direktör Mustafa Denizli ise umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz hedeflerimizi biliyoruz. Altay mutlaka istediği yerlere gelecektir" dedi.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.