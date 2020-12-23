Altay'da Khaly Thiam fırtınası

DHA 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:31 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:31

Sezon başında Bulgar ekibi Levski Sofya'dan transfer edilen 26 yaşındaki Senegalli, son haftalarda sergilediği performansla teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü. Teknik direktör Yücel İldiz'in ilk 3 haftadaki Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Eskişehirspor maçlarında ilk 11'de yer verdiği Thiam, 4'üncü haftadaki Ankara Keçiörengücü deplasmanında kesik yiyerek yedek soyundu. Tecrübeli ön libero Başkent'te 84'üncü dakikada oyuna alındı.

Daha sonra sırasıyla Adana Demirspor, Altınordu (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D) ve Bursaspor müsabakalarında kadroya alınmayan Khaly Thiam, iç sahadaki Giresunspor randevusunda adını yeniden yedekler arasına yazdırsa da şans bulamadı. Bir sonraki hafta Beypiliç Boluspor deplasmanında 58'inci dakikada oyuna girerek formasına kavuşan Thiam, galibiyetle sonuçlanan son 3 maçta Ankaraspor, Adanaspor (D) ve Akhisarspor'a karşı ilk 11'de yer aldı. Thiam, Akhisar karşısında galibiyet golüne imza atarak Altay formasıyla bir ilk yaşadı.