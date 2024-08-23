Altay'da kombinelerin fiyatları belli oldu

Ligdeki tüm iç saha maçlarında geçerli olacak kombinelerle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada VIP B tribünü fiyatı 15 bin TL, VIP A-C 10 bin, numaralı tribün 4 bin 500, maraton tribünü fiyatı 3 bin, öğrenci maraton ise 1500 TL olarak bildirildi. Taraftarların kombine almak için kulübün kurumsal Whatsapp hattı ile iletişime geçebileceği kaydedildi. Sezonun ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürüyor.