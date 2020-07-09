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Spor

Altay'da kritik Erzurumspor maçı öncesi Kappel endişesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme yolunda tarihi bir maça çıkacak olan Altay'da Leandro Kappel'in sakatlığı, siyah beyazlı teknik heyeti endişelendiriyor.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 13:58
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da pazar günü iç sahada oynanacak final niteliğindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Leandro Kappel telaşı yaşanıyor. Geçen hafta antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanması nedeniyle Adana Demirspor deplasmanında riske edilmeyen Hollandalı oyuncunun Erzurumspor randevusuna yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Kappel'in kendini iyi hissetmesi durumunda ilk 11'de olmasa da yedek kulübesinde yer alabileceği öğrenildi.

Erzurumspor karşılaşmasında teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın oyunun gidişatına göre Kappel'i sahaya sürmeyi planladığı bildirildi. Siyah-beyazlı takımın hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan Kappel, bu sezon 4 kez rakip fileleri sarsarken 6 da asist yaparak skora katkı sağladı. Yönetim kanatlarda görev alan futbolcunun sözleşmesini nisan ayı sonunda 1 yıl daha uzatmıştı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Yılmaz ise kadroda yer almayacak.

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