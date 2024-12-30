Altay'da milli heyecan! Yunus Efe Sarıkaya, U19 Milli Takımı'na davet aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da milli heyecan yaşanıyor. İzmir ekibinde bu sezon sergilediği performansla beğenileri toplayan 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya, dikkatleri çekmeye devam ediyor. 2024-2025 döneminin ilk bölümünde 17 lig maçına çıkan genç oyuncu, 16 maça 11'de başlarken 1 maça ise sonradan dahil oldu. Böylece siyah-beyaz formayla bin 446 dakika süre alan 18 yaşındaki savunmacı, takımdaki en istikrarlı oyuncu olmayı başardı. Böylece Yunus Efe Sarıkaya, Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Efe Sarıkaya, U19 Milli Takımımızın 03-09 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı Milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Yunus Efe Sarıkaya ve tüm U19 Milli Takım sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.