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Spor

Altay'da milli heyecan! Yunus Efe Sarıkaya, U19 Milli Takımı'na davet aldı

Altay'ın 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya, Türkiye U19 Milli Takımı'nın 03-09 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampına davet edildiği duyuruldu.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Altay'da milli heyecan! Yunus Efe Sarıkaya, U19 Milli Takımı'na davet aldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da milli heyecan yaşanıyor. İzmir ekibinde bu sezon sergilediği performansla beğenileri toplayan 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya, dikkatleri çekmeye devam ediyor. 2024-2025 döneminin ilk bölümünde 17 lig maçına çıkan genç oyuncu, 16 maça 11'de başlarken 1 maça ise sonradan dahil oldu. Böylece siyah-beyaz formayla bin 446 dakika süre alan 18 yaşındaki savunmacı, takımdaki en istikrarlı oyuncu olmayı başardı. Böylece Yunus Efe Sarıkaya, Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Efe Sarıkaya, U19 Milli Takımımızın 03-09 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı Milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Yunus Efe Sarıkaya ve tüm U19 Milli Takım sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • Yunus Efe Sarıkaya
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