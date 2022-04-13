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Spor

Altay'da Mutlu Kasapoğlu'nun adaylık kararı bekleniyor

Altay'da adı başkan adaylığı için geçen Mutlu Kasapoğlu önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak.

DHA13 Nisan 2022 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:40
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Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırında olan Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesinin ardından gözler 21-28 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken, ismi başkan adaylığı için geçen Mutlu Kasapoğlu önümüzdeki günlerde göreve talip olup olmama konusundaki kararını açıklayacağını dile getirdi. Önceki gün katıldığı Yüksek Divan Kurulu'nun toplantısında mali tabloların belirlendiğini söyleyen Mutlu Kasapoğlu, "Ortada yüklü bir borç miktarı var. Divan, 350 milyon TL civarı bir borç açıkladı. Rakam biraz daha fazla da olabilir" diye konuştu.

Adaylık konusunda şimdilik net açıklama yapmayacağını kaydeden Kasapoğlu, "Ön çalışmalar yapıyoruz. Camianın önde gelen isimleriyle görüşüyoruz. Geçmiş yönetimlerde yer alan kişilerle fikir alışverişi yapıyoruz. Mali tabloyu enine boyuna inceliyoruz. Fizibilite çalışması sonrası kararımızı netleştirip kamuoyu ile paylaşacağız. Son temaslarımızı yapıyoruz. Önümüzde ciddi bir mali tablo var. Borcun yönetilebilirliğini ve finansman kaynaklarını değerlendirip karar vereceğiz" dedi.

Altay'da ismi başkan adaylığı için geçen iş insanı İbrahim Akman da yüksek borç nedeniyle çekimser bir açıklama yapmıştı.

  • Altay
  • Mutlu Kasapoğlu
  • İbrahim Akman

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