Altay'da Serge Aka da gitti

Siyah-beyazlılarda bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli ön libero Aka, transfer taksiti yatırılmayınca sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Süper Lig'de 7 maçta 314 dakika görev yapan Aka, Paixao, Bamba, Pinares ve Lis'ten sonra giden 5'inci futbolcu oldu.

Altay'da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan İsveçli stoper Björkander'e ise ödeme yapıldı ve oyuncunun fesih hakkını kullanması engellendi. Siyah-beyazlıların, Björkander'e 81 bin avro ödeme yaptığı öğrenildi. Altay'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı şimdiye kadar Süper Lig'de 24 karşılaşmada 1922 dakika sahada kaldı. Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve kadro dışı kalan stoper Murat Akça'nın da serbest kalmaları ödemeleri yapılarak engellenmişti.