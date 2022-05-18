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Spor

Altay'da Serge Aka da gitti

Spor Toto Süper Lig'deki son maçında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Altay'da ayrılan oyunculara Serge Aka da eklenirken, ödemesi yapılan Eric Björkander'in serbest kalması önlendi.

DHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlılarda bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli ön libero Aka, transfer taksiti yatırılmayınca sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Süper Lig'de 7 maçta 314 dakika görev yapan Aka, Paixao, Bamba, Pinares ve Lis'ten sonra giden 5'inci futbolcu oldu.

Altay'da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan İsveçli stoper Björkander'e ise ödeme yapıldı ve oyuncunun fesih hakkını kullanması engellendi. Siyah-beyazlıların, Björkander'e 81 bin avro ödeme yaptığı öğrenildi. Altay'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı şimdiye kadar Süper Lig'de 24 karşılaşmada 1922 dakika sahada kaldı. Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve kadro dışı kalan stoper Murat Akça'nın da serbest kalmaları ödemeleri yapılarak engellenmişti.

  • Altay
  • Serge Aka
  • Eric Björkander

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