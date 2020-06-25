Altay'da sol beke iki aday

DHA 25 Haziran 2020 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:47

İzmir ekibinde geçen hafta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen kaptan Özgür'ün yokluğunda teknik direktör Yalçın Koşukavak, sol bekte Mustafa Murat Uslu ya da Doğa İşeri'ye şans vermeyi planlıyor.

Doğa, devre arasında transfer olduğu Altay'da sadece 3 maçta oynarken, 3’üncü Lig'den bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Murat ise bu sezon 10 maça çıktı. Asıl mevkisi sağ bek olan Murat, sol bekte de görev yapabiliyor. Bu arada Akhisar maçında sakatlanan Erhan'ın sol alt adalesinde spazm olduğu, şans verilmesi halinde forma giyebileceği bildirildi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda Eskişehir'le 1-1 berabere kalmıştı.