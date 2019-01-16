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Altay'da Tavares imzayı attı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın daha önce prensipte anlaştığı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares, 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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Antalya kampının ardından İzmir'deki antrenmanlara da katılan 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla başarılı olmak istediğini söyledi. Portekiz'in Tondela takımından transfer edilen, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Helder Tavares, İzmir ekibinin ara transfer döneminde sözleşme imzalattığı 5'inci futbolcu oldu. Altay dış transferde Tatos, Putsila, Merter ve Oğuz Han'la da el sıkışmıştı.

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