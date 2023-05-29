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Spor

Altay'da teknik direktör belirsizliği

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Göreve geldikten sonra topladığı puanlarla Altay'ı ligde tutan başarılı çalıştırıcı ile ilgili kesin karar olağan genel kuruldan sonra verilecek.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:50 - Güncelleme:
Altay'da teknik direktör belirsizliği
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Futbolculuk döneminde altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olup, geçen sezon siyah-beyazlı kulüp Süper Lig'deyken sportif direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü, bu sezona da aynı görevle başladı. Yönetim, 23'üncü haftadaki Adanaspor yenilgisinin ardından Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine Üzümcü'yü getirdi.

İlk deneyimini yaşadığı İzmir temsilcisinin başında 14 karşılaşmada görev alan teknik patron Tuna Üzümcü, 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi görüp maç başına 1.5 puan ortalamasıyla takımı ligde tuttu. Bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altay'da taraftarlar, Tuna Üzümcü'yü son oynanan Tuzlaspor maçında alkış yağmuruna tuttu. Altay taraftarları, "Altay'ın çocuğu Tuna Üzümcü" tezahüratı yaparak genç teknik adamı desteklerken, Üzümcü de tribünler önünde eğildi. Sözleşmesi biten Tuna Üzümcü için son kararı göreve gelecek yönetim verecek.

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