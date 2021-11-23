Altay'da yeni stat heyecanı

23 Kasım 2021 Salı 12:46 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 12:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce bir televizyon programında Alsancak Stadı ile ilgili, "Altay'da Mustafa hoca semboldür. Ben kendisini Altay'da tanıdım. Niye olmasın, yakışır" şeklinde konuştuğunu hatırlatan Ahmet Taşpınar, "Dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım da stadımız ile kulübümüz arasındaki güçlü bağı gösteren açıklamalar yaptı. Bu iki söz bizim için gerçekten çok önemli" dedi.

"GÜNDÜZÜM SENİNLE" ANİMASYONU

Alsancak Stadı'nın eski ve yeni görüntülerinden bir animasyon hazırlayan Altay, taraftarın gönlünde taht kurdu. Stadın nostaljik görünümünün elle çizildiği, sonrasında ise yeni halinin ekrana yansıdığı animasyonun müziği için taraftarların maçlarda söylediği Ferdi Özbeğen'in "Gündüzüm seninle" isimli parçası kullanıldı. Eski stattaki, "Altay Alsancak Stadı" tabelasının yeni stadyuma yerleştirildiği animasyon, "Herkes için stat, bizim için ev" mesajıyla sona erdi.