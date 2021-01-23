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Spor

Altay'da yeni transferlerin lisansı çıkmadı

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın Samsunspor'a konuk olacak Altay'da, yeni transferlerin lisansları henüz çıkmadı.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 11:39 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:39
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TFF 1. Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Altay, ikinci yarının ilk maçında yarın 1 puan önünde yer alan Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altay maçında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Ligde ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada bitiren Altay, devre arasında kamp yaptığı Antalya'dan direkt Samsun'a geçti. Siyah-beyazlı ekipte ilk yarıda forma giyen isimlerden kaleci Burak Öğür, Anton Putsila, Armand Gnanduillet, Edin Cocalic ve William Amorim takımdan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil ettiğini açıkladığı Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro'nun lisansları henüz çıkmadı.

Altay, ilk yarıda konuk ettiği Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kalmıştı.

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