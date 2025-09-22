İSTANBUL °C / °C
Spor

Altay'da Yusuf Şimşek dönemi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam siyah-beyazlılarla el sıkıştı.

Ligde 3 maçta 1 puan toplayan İzmir temsilcisinde Ramazan Kurşunlu'nun yerine göreve gelen Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adam olarak çalışacak.

Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün A Takım teknik direktörlüğü için bugün futbol dünyamızın en yetenekli en önemli figürlerinden Yusuf Şimşek hocamızla bir araya geldik ve anlaştık. Yeni dönemde yükselen hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Yusuf Hocam" ifadelerine yer verildi.

  • Altay
  • Yusuf Şimşek
  • Teknik Direktör

