Altay'da Yusuf Şimşek etkisi

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, sezonun ilk 5 haftasında istediği sonuçları bir türlü elde edemedi. Sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, ilk üç maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü bir başlangıç yaptı. Alınan bu sonuçların ardından 44 yaşındaki teknik adam görevinden istifa etti.

Kurşunlu'nun ayrılığıyla birlikte teknik direktör arayışına giren İzmir temsilcisi, daha önce de kulüpte görev yapmış olan Yusuf Şimşek'le anlaşmaya vardı. Şimşek yönetimindeki Altay, çıktığı iki maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sonuç anlamında tam anlamıyla istikrar yakalayamasa da, hücum hattında önemli bir gelişim gösterdi.

Ramazan Kurşunlu döneminde ilk üç haftada sadece 1 gol atabilen Altay, Yusuf Şimşek'in gelişiyle birlikte oynadığı iki maçta 3 gol kaydetmeyi başardı. Böylece siyah-beyazlılar, henüz arzuladığı puanları toplamaya başlamasa da gol yollarında daha üretken bir kimliğe bürünerek olumlu sinyaller vermeye başladı.