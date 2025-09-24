İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Altay'da Yusuf Şimşek'in ekibi belli oldu

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun yerine Altay'ın başına geçen Yusuf Şimşek'in teknik ekibi belli oldu.

24 Eylül 2025 Çarşamba 13:35
Altay'da Yusuf Şimşek'in ekibi belli oldu
TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan ve 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Altay'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ramazan Kurşunlu istifa etti. Bu ayrılık üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, takımın başına deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek'i getirdi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı ve teknik ekibini de belirledi. Böylece Şimşek'in ekibinde; Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Evrensel Heper atletik performans antrenörü olurken Kıvanç Bozkurt ise kaleci antrenörü olacak.

ALTAY'DAN TFF ZİYARETİ

İzmir'in köklü ekiplerinden Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan kanlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Konuyla ilgili siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sinan Kanlı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim tesislerinde yapılan Ziyarette yönetim kurulu üyelerimiz ve 3.Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin'de hazır bulundu.

Altay'ın orta ve uzun vade projelerinden bahseden Başkanımız Sinan Kanlı'ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Altay ve Yönetim Kurulumuz için yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

