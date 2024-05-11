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Spor

Altay'dan 1. Lig'e üzücü veda!

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında Keçiörengücü'ne konuk olan Altay, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1. Lig'e puanla veda etti.

IHA11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Altay'dan 1. Lig'e üzücü veda!
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Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, 9 puan silme cezası almasının yanı sıra oyuncularının maaşını ödeyemediği için birçok oyuncusuyla sezon başında ve ara transfer döneminde yollarını ayırmak zorunda kaldı. Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen mücadeleyi bırakmayan siyah-beyazlılar, ligin 34. ve son hafta maçında Keçiörengücü'ne konuk oldu. Ankara temsilcisine karşı skor olarak geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlılar, 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz'in golüyle maça ortak oldu. Skoru 1-1'e getiren siyah-beyazlılar, maçın kalan bölümünde değişiklik olmayınca 9 maçlık aradan sonra puanla tanışmayı başardı. Böylece siyah-beyazlılar, 10 puanla 1. Lig'e veda etti. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer de genç oyuncuların verdiği mücadeleden memnun olduğunu dile getirerek, "18 altyapı oyuncusuyla mücadele ettik. Takımımız bıkmadan, yılmadan mücadele etti. Bizim için önemi olan 18 altyapı oyuncusunun bugün bir şeyler yapabileceğini göstermek oldu" dedi.

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