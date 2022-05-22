Altay'dan ayrılan Martin Rodriguez'in yeni takımı...

Bu sezon Şili'nin Colo Colo takımından transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Martin Rodriguez Kasımpaşa maçının ardından Altay'a veda etti.

MARTİN RODRİGUEZ'DEN VEDA MESAJI

Rodriguez, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, "Bugün Büyük Altay'da tüm herkese teşekkür ediyorum. Beni bu kadar sıcak karşıladığınız için minnettarım. Harika bir deneyime son verdim. Altay'ın bundan sonraki maçlarından başarılar dilerim. Altay'ı her zaman izleyecek bir arkadaşı var" ifadelerini kullandı.

MARTİN RODRİGUEZ İÇİN GİRESUNSPOR İDDİASI

Adı Giresunspor'la anılan, sözleşmesinde, "300 bin dolar bonservisle serbest kalır" maddesi bulunduğu öğrenilen Rodriguez bu sezon 31 resmi maçta 2295 dakika süre alıp 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

Rodriguez, dün maça oğluyla beraber çıktı.