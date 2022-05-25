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Spor

Altay'dan ayrılan Mateusz Lis, Premier Lig'e transfer oluyor

Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'da yuvadan uçan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'e Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın talip olduğu iddia edildi.

DHA25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
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Altay, 100 bin avroluk transfer taksidi ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı feshederek serbest kalan Polonyalı file bekçisinden ciddi bir gelir elde etme fırsatını kaçırdı. Southampton'ın kaleci Mateusz Lis'e 5 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı, İngiliz kulübü ve oyuncu arasında görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü.

Süper Lig'den 371 milyon TL borç yüküyle düşen İzmir temsilcisinde geçen hafta göreve gelen yönetimin mevcut kadroyu korumak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlıların sözleşmesi sona eren oyuncularını ikna etmek için acilen 20 milyon TL'lik kaynağa ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Altay'da 9 yabancı oyuncu takımdan ayrılırken, sözleşmesi sona erenlerle birlikte toplam 21 futbolcu serbest kalma hakkı kazandı.

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