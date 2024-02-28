Altay'dan evinde dikkat çeken istatistik!

Altay, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 iç saha maçında 10 puan toplayarak iyi bir forma grafiği yakaladı.

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay, son haftalardaki iç saha performansıyla adından söz ettirmeye başladı. Taraftarı önünde kolay kolay teslim olmayan ve rakiplerine zorluk çıkartan siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynadığı son 5 iç saha maçında Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ve Giresunspor müsabakalarını kazanmayı başarırken, Erzurumspor FK ile de berabere kaldı. İzmir ekibi bu süreçteki tek yenilgisini ise Süper Lig mücadelesi veren Kocaelispor karşısında aldı. Böylece Altay, bu süreçte evinde oynadığı maçlarda toplayabileceği 15 puanın 10'unu hanesine yazdırdı. İzmir ekibi, ligde son sıranın bir üst basamağı olan 17. sırada bulunuyor.

SALİH SARIKAYA İLK SKOR KATKISINI YAPTI



Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan ve 3 gol kaydeden Salih Sarıkaya, bu sezon da ilk doğrudan skora katkısını 24. haftada gerçekleştirdi. Giresunspor'la oynanan maçta Murat Uluç'un kaydettiği tek golün asistini yapan 26 yaşındaki oyuncu, galibiyette önemli bir rol oynarken, bu sezon ilk kez bir gole doğrudan katkı vermiş oldu. Öte yandan bu sezon ligde 23 maçta 1973 dakika süren alan Salih Sarıkaya, takımın en istikrarlı oyuncularından birisi konumunda bulunuyor.