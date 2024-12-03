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Spor

Altay'dan galibiyet serisi

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son iki haftada Afyonspor ve İnegölspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisine imza attı.

IHA3 Aralık 2024 Salı 13:02 - Güncelleme:
Altay'dan galibiyet serisi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, son dönemlerdeki karabulutları son iki haftada aldığı sonuçlarla biraz da olsa dağıtmayı başardı. İlk olarak 13. hafta mücadelesinde oynadığı deplasman maçında Afyonspor'u 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, bu çıkışını bu hafta da devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, taraftarının önünde oynadığı İnegölspor maçında rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte puanını 11'e çıkaran siyah-beyazlılar, 16. Sıraya yükselerek averajının kötü olması sebebiyle haftayı düşme hattından tamamladı. Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, gelecek hafta deplasmanda Kepezspor'u mağlup ederek tehlike hattından çıkmayı hedefliyor.

ONUR EFE, PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK GOLLERİNİ ATTI

Hafta sonu evinde oynadığı maçta İnegölspor'u 3-2 mağlup eden Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Onur Efe, gösterdiği performansla adeta yıldızlaştı. Attığı 2 kafa golüyle galibiyetin mimarı olan genç oyuncu, karşılaşmanın 22 ve 45. dakikalarında rakip fileleri sarsmayı başardı. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinde Altay formasıyla ilk gollerini atmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 27 maçta forma giyip gol atma başarısı gösteremeyen Onur Efe, bu sezon 2. Lig'deki 13. maçında golle tanışmayı başardı.

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