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Spor

Altay'dan genç yıldız transferi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, genç yıldız transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Onur Yıldız'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

30 Kasım 2023 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Altay'dan genç yıldız transferi!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 16 yaşındaki hücum oyuncusu Mehmet Onur Yıldız ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme imzalanan Mehmet Onur Yıldız için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Murat Pervane ile Yıldız'ın ailesinin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Pervane, Mehmet Onur Yıldız'a profesyonel hayatında başarılar dileyerek, "Akademi takımlarımızdan nice Mehmet Onur'lar çıkartmak ve onları önce Büyük Altay'ımıza sonra ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Gelecekte A takımımızın başarılarında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Mehmet Onur'un önünde uzun bir futbol kariyeri var. Çıkmış olduğu bu yeni kariyer yolcuğunda Büyük Altay forması ile başarılı bir futbol yaşantısı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Onur Yıldız da çok heyecanlı olduğunu, hayalini kurduğu anı yaşadığını kaydetti.

Öte yandan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, kulübü ziyaret ederek başkan Pervane ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

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