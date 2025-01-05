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  • Altay'dan kaleci Ozan Evrim Özenç'e geri dön çağrısı
Spor

Altay'dan kaleci Ozan Evrim Özenç'e geri dön çağrısı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Altay'da alacalarını alamadığı için takımdan ayrılan genç kaleci Ozan Evrim Özenç'e İzmir ekibi geri dön çağrısı yaptı.

DHA5 Ocak 2025 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Altay'dan kaleci Ozan Evrim Özenç'e geri dön çağrısı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç'e yönetim, "Geri dön" çağrısı yaptı. Alacakları yatırılmayınca kulübe ihtarname gönderip serbest kalma hakkı kazanan ve ilk yarının bitimine 2 hafta kala İzmir'den ayrılarak Antalya'ya ailesinin yanına giden tecrübeli file bekçisi devre arası hazırlıklarında da kadroda yer almadı. Kaleci Ozan'a yönetim ödeme sözü verdi.

Camianın önemli isimlerinin kulübe destek olmak amacıyla bir araya gelmesinin ardından Ozan'ın yuvaya dönmesi için düğmeye basıldı. Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral, kaleci Ozan'ın önümüzdeki günlerde takıma katılacağını, deneyimli eldivene ödeme yapacaklarını söyledi. Transfer yasağı bulunan Altay'da ilk devrenin son 2 maçında altyapıdan yetişen 19 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik ilk 11'de görev yapmıştı.

  • TFF 2. Lig
  • Ozan Evrim Özenç
  • Altay

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