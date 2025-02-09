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Spor

Altay'dan kritik 3 puan

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 21. hafta mücadelesinde Beykoz Anadolu'yu yenerek düşme hattında önemli bir üç puana imza attı.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 11:58 - Güncelleme:
Altay'dan kritik 3 puan
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 21. hafta mücadelesinde Beykoz Anadolu ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Onur Efe ve Deniz Kadah'ın golleriyle 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 14'e yükselten Altay, düşme hattından kurtulmak için önemli 3 puana imza attı. Ligde 17. sırada bulunan İzmir ekibinin bir basamak üstünde yer alan Sincan Belediyesi Ankaraspor'la arasında 1 puanlık fark bulunurken, tehlike hattının hemen üzerinde yer alan 15. basamaktaki Karaköprü Belediyespor ile de 2 puanlık fark bulunuyor. Son 3 maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyete imza atan Altay, bu çıkışını gelecek hafta da devam ettirerek Fethiyespor'u deplasmanda yenip, rakiplerinin de puan kaybetmesi durumunda uzun bir süre sonra tehlikeli bölgeden kurtulmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlı yönetimin de takımın düşme hattından kurtulması için Fethiyespor müsabakasına özel prim açıklaması bekleniyor.

Öte yandan iç sahada Beykoz Anadolu'yu mağlup eden Altay, bu sezon iç sahadaki üçüncü galibiyetini elde etti.

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