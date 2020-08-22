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Spor

Altay'dan Rıdvan Şimşek hamlesi

Transferin hızlı takımlarından Altay, sağ bek Rıdvan Şimşek'i de kadrosuna katmak istiyor.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:16
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da son olarak Akhisarspor'dan sağ bek Tolga Ünlü'yü alarak 9'uncu dış transferini yapan yönetim savunmanın sağına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Geçen sezon kiralık oynayan Erhan Kartal'ın kulübü Samsunspor'a dönmesi, sözleşmesi biten Murat Uslu ile yolların ayrılması ve Yasin Palaz'ın kulüpten ayrılmasıyla siyah-beyazlı takımın üç sağ beki de gitmiş oldu. İzmir temsilcisi sağ bek olarak sadece Tolga Ünlü'yü kadroya dahil ederken, rekabet için Rıdvan Şimşek'in de transfer listesine alındığı öğrenildi.

Geçen sezon İstanbulspor'da forma giyen Rıdvan, kulübüyle sözleşmesini feshetti. Karşıyaka altyapısından yetişip Beşiktaş'a transfer olan Rıdvan, daha sonra Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Keçiörengücü gibi kulüplerde de görev aldı. Geçen sezon ilk yarıda Keçiörengücü, ikinci yarıda İstanbulspor formalarını terleten Rıdvan'ın Altay'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Süper Lig'de 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de 137 müsabakada oynadı.

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